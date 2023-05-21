  1. Главная
Лауреатами премии "За гуманизацию школы Петербурга" стали 100 человек
Сегодня, 15:29
Размер премии составляет 50 тыс. рублей.

В Петербурге определили лауреатов премии "За гуманизацию школы Петербурга". Постановление городского правительства подписал губернатор Александр Беглов. 

По информации Смольного, в 2025 году нагрудный знак вручат 100 работникам образования и культуры. Его получают победители и лауреаты ежегодного конкурса педагогических достижений. Размер премии составляет 50 тыс. рублей. 

За прошедшие годы знаком награждены свыше 3 тыс. человек, в число которых вошли заслуженные и начинающие педагоги, руководители образовательных учреждений и люди, внесшие выдающийся вклад в развитие системы образования Северной столицы. 

Ранее мы рассказывали о том, что премии правительства Петербурга получили 30 педагогов. 

Фото: пресс-служба Смольного 

