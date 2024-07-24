  1. Главная
Премии правительства Петербурга получили 30 педагогов
Сегодня, 14:16
Премии правительства Петербурга получили 30 педагогов

Учителя проходили конкурсный отбор.

В Петербурге премии городского правительства получили 30 лучших педагогов. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, рассказали 1 ноября в Смольном. 

Учителя проходили конкурсный отбор, условия для участия в нем – высокие достижения в педагогической деятельности, педагогический стаж не менее 3 лет, а также местом работы должно было быть государственное общеобразовательное учреждение. 

В ходе конкурсного отбора идеи и практики лучших петербургских учителей проходят открытую экспертизу, что делает их доступными для всего профессионального сообщества. Это способствует дальнейшему развитию петербургской системы образования. 

Пресс-служба Смольного 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге выбрали лучших учителей года. 

Фото: pxhere 

