Премии правительства Петербурга получили 30 педагогов

В Петербурге премии городского правительства получили 30 лучших педагогов. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, рассказали 1 ноября в Смольном.

Учителя проходили конкурсный отбор, условия для участия в нем – высокие достижения в педагогической деятельности, педагогический стаж не менее 3 лет, а также местом работы должно было быть государственное общеобразовательное учреждение.

В ходе конкурсного отбора идеи и практики лучших петербургских учителей проходят открытую экспертизу, что делает их доступными для всего профессионального сообщества. Это способствует дальнейшему развитию петербургской системы образования. Пресс-служба Смольного

Фото: pxhere