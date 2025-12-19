Миронов предложил законодательно повысить зарплаты учителей

Заработная плата учителей должна составлять не менее 200 процентов от средней зарплаты в российском регионе. Соответствующий комментарий депутат Государственный думы, председатель партии "Справедливая Россия" дал журналистам из информационного агентства "ТАСС". Политический деятель уточнил, что с осени 2025 года законодателям поступают жалобы со стороны педагогов. Речь идет о том, что сотрудникам образовательных учреждений повышают трудовые оклады, но при этом "срезают" надбавки и прочие выплаты. В результате зарплата не только не растет в целом, но даже иногда и снижается.
Зарплата учителя должна быть не ниже 200% от средней по региону, доля оклада в ней - не меньше 70%. На этих нормах нужно строить новую систему оплаты труда педагогов.
Сергей Миронов, депутат ГД РФ
Сергей Миронов заметил, что властям в стране необходимо на законодательном уровне установить запрет на снижение дополнительных выплат и в целом зарплат учителей.
Фото: Piter.tv
