Миронов предложил объявить амнистию для женщин к 8 Марта

В Госдуме рассказали о том, какие категории могут попасть под амнистию.

Амнистию для осужденных россиянок, стоит объявить к Международному женскому дню 8 марта. Соответствующий комментарий депутат Государственный думы дал журналистам из информационного агентства "ТАСС". Политический деятель уверен, что данная мера была бы уместна со стороны государства. Речь идет о тех, кто находится в заключении по преступлениям небольшой и средней тяжести. В особенности это касается женщин с маленькими детьми, беременных, с инвалидностью или в пенсионном возрасте.

Такая амнистия к предстоящему 8 Марта была бы уместна... амнистия не должна распространяться на насильственные и коррупционные преступления. Сергей Миронов, депутат ГД РФ

В нижней палате парламента напомнили, что в 2024 году российский президент Владимир Путин в честь Международного женского дня подписал указ о помиловании нескольких десятков женщин. При этом помилование по-прежнему остается прерогативой главы государства, а Госдума может только объявить об амнистии. В последний раз такое решение принималось в 2015 году в связи с 70-летием Победы.

Фото: Piter.tv