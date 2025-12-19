  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Миронов предложил объявить амнистию для женщин к 8 Марта
Сегодня, 11:09
33
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Миронов предложил объявить амнистию для женщин к 8 Марта

0 0

В Госдуме рассказали о том, какие категории могут попасть под амнистию.

Амнистию для осужденных россиянок, стоит объявить к Международному женскому дню 8 марта.  Соответствующий комментарий депутат Государственный думы дал журналистам из информационного агентства "ТАСС". Политический деятель  уверен, что данная мера была бы уместна со стороны государства. Речь идет о тех, кто находится в заключении по преступлениям небольшой и средней тяжести. В особенности это касается женщин с маленькими детьми, беременных, с инвалидностью или в пенсионном возрасте.

Такая амнистия к предстоящему 8 Марта была бы уместна... амнистия не должна распространяться на насильственные и коррупционные преступления.

Сергей Миронов, депутат ГД РФ

В нижней палате парламента напомнили, что в 2024 году российский президент Владимир Путин в честь Международного женского дня подписал указ о помиловании нескольких десятков женщин. При этом помилование по-прежнему остается прерогативой главы государства, а Госдума может только объявить об амнистии. В последний раз такое решение принималось в 2015 году в связи с 70-летием Победы. 

Миронов призвал создать систему независимой оценки качества медпомощи.

Фото: Piter.tv

Теги: 8 марта, амнистия, госдума, сергей миронов
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии