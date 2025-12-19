В Госдуме призвали проводить профильные соцопросы не сотрудниками Минздрава.

Независимые исследовательские центры должны проводить опросы об удовлетворенности граждан России медицинской помощью, а не само министерство по здравоохранению. Соответствующий комментарий депутат Государственный думы дал журналистам из информационного агентства "ТАСС". Политический деятель уточнил, что важно увеличить теперь удовлетворенности медицинскими услугами по стране до 80 процентов. Законодатель напомнил СМИ, что власти уже давно знают о хорошем рецепте для качественных изменений в отрасли. Речь идет о росте финансирования до семи процентов от национального ВВП. Именно на таком показателе фракция настаивает перед коллегами..

Проводить опросы должен не сам Минздрав, а независимые от него исследовательские центры. <…> Только так можно будет понять, какие у нас сохраняются проблемы в государственной системе здравоохранения и как их решить. Сергей Миронов, депутат ГД РФ

Напомним, что согласно данным Минздрава России, в конце 2025 года довлетворенность россиян медицинской помощью составила 56,2 процента.

Миронов предложил ввести мораторий на закрытие медучреждений.

Фото: Piter.tv