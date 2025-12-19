Он также призвал ввести мораторий на сокращение медработников и их зарплат.

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил ввести мораторий на закрытие медучреждений. Об этом он заявил "РИА Новости".

По словам депутата, он уже обращался в Минздрав с подобным предложением. Он также призвал ввести мораторий на сокращение медработников и их зарплат. Миронов отметил, что призыв депутатов пока не слышат, в связи с чем он намерен поднять эту проблему на встрече с председателем правительства.

Также глава фракции заявил о планах "Справедливой России" подготовить инициативу о федеральном запрете закрытия "неэффективных" роддомов и других медучреждений, а также о привлечении к ответственности за халатность чиновников, которые должны обеспечивать социальные обязательства государства перед гражданами.

