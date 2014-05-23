В Госдуме предложили давать врачам льготную ипотеку

По словам Миронова, программисты, для которых действует льготная ипотека, не хуже врачей.

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил давать врачам льготную ипотеку. Об этом он заявил телеканалу "360".

По словам депутата, в России необходимо запустить федеральную программу льготной ипотеки для врачей. Он подчеркнул, что после введения обязательной отработки для выпускников медвузов необходимо предусмотреть стимулирующие выплаты будущим медикам.

Также Миронов напомнил, что из-за низких зарплат многие отказываются идти работать в государственные медучреждения. Депутат считает, что программисты, для которых действует льготная ипотека, не хуже врачей и также заслуживают привилегии от государства. Кроме того, он призвал провести индексацию выплат по программам "Земский врач" и "Земский доктор".

Фото: Piter.tv