В Улан-Удэ загорелся торговый центр

В Улан-Удэ загорелся многоэтажный торговый центр "Баянгол". Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на очевидцев.

Инцидент произошел 10 декабря на улице Терешковой. По словам сотрудницы ТЦ, перед началом возгорания она слышала хлопок, после чего сработала пожарная сигнализация. Предварительно отмечается, что причиной пожара стала проблема с проводкой. На место возгорания прибыли 14 пожарных машин. Площадь возгорания составила 1 000 квадратных метров.

Сообщается, что погибших в результате пожара нет. Люди успели покинуть место возгорания. Однако, по информации источника, скорая увезла пятерых пострадавших. Кроме того, эвакуация началась только после того, как появился дым.

Видео: 360.ru