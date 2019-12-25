Гинцбург уточнил, что выпущенные вакцины от рака пока исключительно тестовые

По его словам, вакцины прошли все стандарты качества.

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что выпущенные институтом вакцины от рака пока исключительно тестовые. Об этом он рассказал телеканалу "360".

Ученый ответил на слухи о том, что вакцины будут на ком-то применять перед поступлением в аптеки. Он назвал эту информацию "испорченным телефоном на предприятии". Гинцбург уточнил, что выпущенные вакцины прошли все стандарты качества.

При этом глава центра Гамалеи добавил, что вакцины не вводили никому из больных людей. Также ученый заявил, что пока рано говорить о серийном производстве ранее 2026 года.

Фото: Pixabay.com