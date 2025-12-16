Девочка с "маской Бэтмена" заявила о желании навсегда остаться в Петербурге

Луна Феннер из США и её подруга Деми проходят лечение в медицинском центре "Скандинавия". Обе девочки полюбили Северную столицу и хотят здесь жить. Семьи относятся к этому с пониманием.

Девочка по имени Луна, которую прозвали "ребёнком с маской Бэтмена" из-за врождённого гигантского невуса на лице, заявила, что хочет навсегда остаться в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили медики в паблике "Гигантский Невус | Лечение". Вместе с Луной в медицинском центре "Скандинавия" проходит лечение ещё одна девочка из США — Деми. Обе малышки признались, что полюбили город на Неве и мечтают здесь жить. Родители отнеслись к этим словам с улыбкой, но, по наблюдениям врачей, не возражают.

В конце мая Луна Феннер перенесла в Петербурге очередную операцию по удалению невуса. Американские врачи отказались бороться с этим заболеванием, но специалисты Северной столицы помогли девочке. До полного излечения и восстановления лица осталось несколько этапов. Деми, у которой невус расположен на щеке и лбу, также не раз говорила, что скучает по Петербургу и ждёт возвращения в этот город.

Ранее сообщалось, что лечение американской девочки с "маской Бэтмена" в Петербурге завершилось на 80%.

Фото: СПбГПМУ