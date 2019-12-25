В Петербурге выбрали лучших учителей года

Награды получили педагоги Красногвардейского района

В Санкт-Петербурге подвели итоги ежегодного конкурса Комитета по образованию "Лучший учитель – 2025". Об этом сообщили в пресс-службе администрации Красногвардейского района.

Премии правительства Санкт-Петербурга удостоились два педагога района — Людмила Пузакова из школы №188 и Сергей Хадаев из школы №164. Постановление о награждении подписал губернатор.

Людмила Пузакова преподает английский язык и активно занимается научной и просветительской деятельностью. Она публикует статьи, выступает на Петербургском международном о бразовательном форуме и участвует в районной консультационной сети педагогов.

Сергей Хадаев, преподаватель основ безопасности и защиты Родины, работает в сфере образования более 28 лет. В своей практике он использует ресурсы Высших специализированных офицерских классов Военно-морского флота, что помогает ученикам освоить прикладные навыки по предмету. Победители отмечены за высокий профессионализм, инновационные подходы к обучению и вклад в развитие системы образования города.

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района