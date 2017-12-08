Беглов наградит спасительниц малыша упавшего с 10 этажа на Богатырском

Инцидент произошел на Богатырском проспекте, малыш выжил благодаря прохожим.

В Северной столице готовятся отметить отвагу горожан, спасших жизнь маленькому ребенку. Полуторагодовалый мальчик выбрался из квартиры на подоконник, а затем и на карниз, расположенный на уровне 10 этажа дома по Богатырскому проспекту. В какой-то момент малыш сорвался вниз.

Очевидцами происшествия стали охранник и кассир местного магазина. Они первыми заметили ребенка на подоконнике и привлекли внимание прохожих. Две сотрудницы клиники МЧС Анна Кабашова и Ольга Артемьева, оказавшиеся поблизости, быстро среагировали: сняли с себя верхнюю одежду и использовали ее, чтобы смягчить падение. Женщины поймали малыша и сразу же отнесли его в соседнее отделение поликлиники. В настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает.

Губернатор Александр Беглов сообщил, что за проявленные мужество и самоотверженность спасительницы будут удостоены наград. Им вручат знаки отличия "За доблесть в спасении". Глава города поблагодарил всех неравнодушных граждан, участвовавших в этой истории, и назвал их настоящими героями. Торжественная церемония награждения состоится 4 марта в Смольном.

