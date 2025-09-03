В администрации Приморского района прокомментировали спасение ребенка, выпавшего с 10 этажа на Богатырском

Медицинским обследованием установлено, что серьезных повреждений малыш не получил, единственным последствием инцидента стал незначительный ушиб головы.

В Петербурге горожане проявили героизм, поймав младенца, выпавшего из окна квартиры, расположенной на десятом этаже здания. Историю изданию "Петербургский дневник" прокомментировали представители администрации Приморского района.

Ребенок, возраст которого составляет 1,7 года, остался без присмотра взрослых и захотел самостоятельно исследовать окружающее пространство. Родители в этот момент находились у соседей, а его старший брат играл в компьютер в соседней комнате. Мальчик услышал громкий хлопок стекла и увидел ноги младшего брата на окне. Старшеклассник поспешил в комнату, но было уже поздно: ребенок сорвался вниз, чудом оказавшись буквально на руках прохожих, натянувших куртку.

Окно имеет конструкцию из трех створок, причем защита была предусмотрена только на двух секциях, третья оставалась открытой. Маленький исследователь выбрал именно эту доступную часть конструкции. Прохожие сразу перенесли пострадавшего ребенка в расположенный неподалеку медицинский кабинет, где врачи осмотрели его состояние и вызвали бригаду скорой помощи. Мальчика незамедлительно доставили в Городскую клиническую больницу №2 имени святой Марии Магдалины.

Медицинским обследованием установлено, что серьезных повреждений малыш не получил, единственным последствием инцидента стал незначительный ушиб головы. Ребенок оставался бодрым, несмотря на падение с большой высоты.

Пока неизвестно, кто именно оказался рядом в нужный момент и помог избежать трагедии. Представитель пресс-службы Приморского района выразил благодарность анонимным героям и пообещал публично выразить признательность, если удастся выяснить их личность.

Ранее мы сообщили о том, что спасший семилетнего мальчика дворник получил награду от губернатора Беглова.

Фото: Piter.TV