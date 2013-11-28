Спасший семилетнего мальчика дворник получил награду от губернатора Беглова

Дворник Хайрулло Ибадуллаев рассказал о спасении ребенка и признался, что его называют героем.

Дворник Хайрулло Ибадуллаев, поймавший выпавшего из окна семилетнего мальчика на Петрозаводской улице, поделился подробностями инцидента. Мужчина рассказал, как ему удалось смягчить падение и что происходило после случившегося. Информация опубликована пресс-службой губернатора Санкт-Петербурга.

По словам Ибадуллаева, он осознанно выбрал позицию для поимки ребенка. Мужчина встал таким образом, чтобы мальчик упал ему на грудь. После того как ребенок оказался у него в руках, оба рухнули на землю. Далее дворник оказывал пострадавшему первую помощь до прибытия бригады скорой.

Хайрулло отнес мальчика в диспетчерскую, где была кровать. В ожидании медиков мужчина пытался отвлечь ребенка, играя с ним и развеселяя его. После госпитализации пострадавшего Ибадуллаев вернулся к работе и продолжил трудовой день.

Дворник со стеснением отметил, что после происшествия окружающие начали называть его героем. Вечером 24 февраля Хайрулло Ибадуллаев был удостоен знака отличия "За доблесть в спасении", награду вручил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Педиатрическом университете борются за жизнь девочки, пережившей остановку сердца из-за диабета.

Фото: пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга