Дворник с переломами спас выпавшего с седьмого этажа ребенка в Петербурге

В Петроградском районе Петербурга дворник поймал выпавшего из окна седьмого этажа ребенка. Мальчик выжил, но получил травмы, а его спаситель — переломы кисти и ребер. Инцидент произошел на Петрозаводской улице, сообщил источник РЕН ТВ.

По предварительным данным, ребенок играл возле открытого окна. Дворник заметил опасность и крикнул мальчику, чтобы тот отошел. Через некоторое время ребенок сорвался, но успел ухватиться за карниз. Когда силы мальчика иссякли, дворник подбежал и подхватил летевшего вниз ребенка. Благодаря его реакции мальчик остался жив, однако сам спаситель получил серьезные травмы — переломы кисти и ребер.

Обоих госпитализировали. По данным источника, мальчик находится в реанимации, его состояние стабильное. Врачи диагностировали у ребенка переломы и травму внутренних органов. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

