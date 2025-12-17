В Педиатрическом университете борются за жизнь девочки, пережившей остановку сердца из-за диабета

Ребенка экстренно доставили из Всеволожской больницы по "зеленому коридору" сразу в реанимацию.

В Петербурге врачи Педиатрического университета борются за жизнь девочки, которую в тяжелейшем состоянии доставили из Всеволожской больницы. Сейчас пациентка находится в реанимации с полиорганной недостаточностью.

Как сообщили в пресс-службе университета, 19 февраля девочка поступила во Всеволожскую межрайонную больницу с жалобами на постоянную жажду и частое мочеиспускание, которые продолжались около двух недель. Педиатр выявил гипергликемию, ребенка госпитализировали и начали лечение. Однако в стационаре состояние резко ухудшилось — у пациентки внезапно остановилось сердце. Врачам удалось реанимировать девочку и восстановить сердечную деятельность. Компьютерная томография показала, что головной мозг не пострадал.

Диагноз при поступлении — впервые выявленный сахарный диабет первого типа, декомпенсированный кетоацидоз, а также полиорганная недостаточность, развившаяся как последствие остановки кровообращения. Состояние пациентки остается крайне тяжелым. Специалисты клиники делают все возможное, чтобы стабилизировать ребенка и вывести его из критического состояния.

Фото: пресс-служба Педиатрического университета