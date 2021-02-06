В Китае чудом выжил пациент после 40-часовой остановки сердца

Помощь оказали во Второй больнице Чжэцзянского университета.

Врачи из Китая спасли пациента, у которого не билось сердце почти два дня. Это произошло в провинции Чжэцзяню. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на издание Sohu.

Известно, что мужчина в возрасте 40 лет попал к медикам с жалобами на стеснение в груди и одышку. По предварительной версии, сердце остановилось в следствие молниеносного миокардита. Это тяжелая форма воспалительного поражения сердечной мышцы, которая развивается из-за сердечной недостаточности, кардиогенного шока или нарушений ритма.

Ведущий врач отделения неотложной помощи Лу Сяо отметил, что у пациента наблюдалась устойчивая фибрилляция желудочков. Врачи неоднократно безуспешно пытались восстановить ритм с помощью дефибрилляции, а затем подключили его к системе мембранной оксигенации, которая временно берет на себя функции некоторых органов. Через 40 часов терапии состояние начало восстанавливаться.

Подобные случаи считаются крайне редкими и требуют высокой технической и профессиональной подготовки.

Ранее петербуржцам напомнили, какие заболевания требуют ревакцинации каждые 10 лет. Речь о дифтерии, столбняке и краснухе.

Фото: Freepik