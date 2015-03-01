В Приморском районе построят больничный комплекс с корпусами для взрослых и детей

Валерий Усков отметил, что необходимость в новой больнице назрела давно — район активно застраивается, и жителям нужна качественная медицинская помощь рядом с домом.

В Приморском районе Петербурга готовятся к старту строительства крупного медицинского комплекса. О планах города рассказал заместитель председателя Комитета по строительству Валерий Усков в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

По его словам, необходимость в новой больнице назрела давно — район активно застраивается, и жителям нужна качественная медицинская помощь рядом с домом. Проект уже полностью готов и получил положительное заключение государственной экспертизы. Сейчас, как уточнил Усков, формируется конкурсная процедура по выбору подрядчика для первого этапа строительно-монтажных работ.

По данным портала "Строительный Петербург", больничный городок разместится в квартале, ограниченном проспектом Авиаконструкторов и улицей Плесецкой, неподалёку от парковой зоны. Комплекс будет состоять из пяти корпусов. Взрослый стационар рассчитан на 240 мест, отдельно появится лечебно-диагностический корпус. Также проектом предусмотрен педиатрический корпус на 360 мест с инфекционным отделением для детей.

Запуск такого масштабного объекта позволит разгрузить существующие медучреждения и обеспечить жителей одного из самых быстрорастущих районов города полным циклом медицинской помощи — от диагностики до стационарного лечения.

Фото: Piter.TV