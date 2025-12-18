Валерий Усков: "В Петербурге достроили новый корпус детской больницы №1 на Авангардной"

В нём разместился центр детской хирургии врождённых пороков, рассчитанный на 250 коек.

В Красносельском районе завершилось строительство шестиэтажного корпуса Детской городской больницы №1. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал заместитель председателя городского Комитета по строительству Валерий Усков.

По его словам, здание возвели ещё в прошлом году. В нём разместился центр детской хирургии врождённых пороков, рассчитанный на 250 коек. В корпусе установили современное оборудование, которое позволяет проводить плановые операции и оказывать лечение маленьким пациентам.

Как отметил портал "Строительный Петербург", новый корпус находится на Авангардной улице, 14, вплотную к действующим зданиям больницы. Чтобы маленьким пациентам и персоналу было удобно и безопасно перемещаться, его соединили с основным корпусом двумя переходами — наземным на уровне второго этажа и подземным. Общая площадь нового объекта — почти 48,7 тысячи квадратных метров.

Фото: Piter.TV