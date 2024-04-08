В 2026 году в Петербурге планируют достроить более 80 социальных объектов

Сегодня в Петербурге одновременно строятся 116 объектов, еще 132 проекта находятся на стадии проектирования.

В 2026 году в Санкт-Петербурге рассчитывают ввести в эксплуатацию свыше 80 объектов социальной инфраструктуры — от детских садов и школ до поликлиник и учреждений культуры. Об этом в эфире программы "Петербург — город решений" на телеканале "Санкт-Петербург" сообщили заместитель председателя городского Комитета по строительству Валерий Усков и директор СПб ГБУ "Управление строительными проектами" Андрей Алферов.

Как отметил портал "Строительный Петербург", более 30 объектов профинансируют из бюджета в рамках Адресной инвестиционной программы. Среди них — шесть школ в Красногвардейском, Кировском и Красносельском районах Петербурга, а также в Выборгском районе Ленинградской области (городские объекты). Запланировано завершение строительства семи детских садов в пяти районах города и шести медицинских учреждений, включая две поликлиники, больницу на Авангардной улице, диспансер во Фрунзенском районе, а также паркинг и общежитие для врачей онкоцентра в Песочном. Кроме того, должны открыться литературный музей в Пушкине, Академия танца Бориса Эйфмана, спортивная школа на проспекте Ветеранов и учебно-спортивный комплекс "Знамя". Еще 11 объектов относятся к иной городской инфраструктуре.

Отдельный блок — проекты за счет инвесторов. В 2026 году девелоперы планируют передать городу 10 школ в шести районах, три совмещенных комплекса "школа-детский сад" и 20 детских садов, часть из которых разместится во встроенных помещениях жилых домов. Также ожидается ввод десяти медицинских объектов, включая районные поликлиники и кабинеты врачей общей практики, а также семь зданий для нужд администраций, полиции, библиотек и МФЦ.

Сегодня в Петербурге одновременно строятся 116 объектов, еще 132 проекта находятся на стадии проектирования. Ход работ на площадках инвесторов контролируют специалисты подведомственного учреждения Комитета по строительству.

