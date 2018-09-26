Цифры года: что построил Комитет по строительству Санкт-Петербурга в 2025 году

Ведомство отчиталось о выполнении федеральных показателей по вводу жилья, строительству социальных объектов и развитию метрополитена.

Комитет по строительству Петербурга подвел итоги работы за 2025 год. Ведомство отчиталось о выполнении федеральных показателей по вводу жилья, строительству социальных объектов и развитию метрополитена. Цифры представил портал "Строительный Петербург".

По данным комитета, плановый показатель Минстроя по вводу жилья в прошлом году составлял 2,578 млн квадратных метров. Город его перевыполнил: сдано 1279 объектов жилой недвижимости общей площадью 2,687 млн "квадратов" — это 104,2% от плана. Из них 2,487 млн пришлось на многоквартирные дома (205 зданий), еще 200 тысяч — на индивидуальное жилищное строительство (1074 объекта).

Активно строилась и социальная инфраструктура. Всего в 2025 году ввели 113 объектов. Половина из них — образовательные (55 объектов): 25 детских садов, 26 школ, два колледжа и два совмещенных комплекса (школа + детский сад). Медицина тоже не отставала: 24 новых объекта, включая центр хирургии врожденных пороков, две подстанции скорой (в Красном Селе и Петергофе), два корпуса для ДГБ №40, две бюджетные и пять инвесторских поликлиник, а также 12 кабинетов врачей общей практики. Еще 34 объекта — спортивные комплексы, культурные учреждения, центры соцобслуживания и транспортные объекты.

Примечательно, что почти две трети соцобъектов (74 из 113) построены за счет внебюджетных источников. Доля инвесторов составила 65%.

Развивался и метрополитен. За год проходчики преодолели 4,7 тысячи погонных метров тоннелей. В конце декабря заработали две новые станции "коричневой" линии — "Юго-Западная" и "Путиловская". Их запуск позволил увеличить провозную способность ветки до 221 тысячи человек в день. Сейчас в городе одновременно работают пять проходческих щитов: на Красносельско-Калининской и Невско-Василеостровской линиях.

Что касается финансов, бюджет Комитета по строительству в 2025 году исполнен на 98,8%. Из утвержденных 119,06 млрд рублей освоено 117,69 млрд. По Адресной инвестиционной программе (АИП) показатель аналогичный — 98,8% при плане 109,58 млрд.

Видео: портал "Строительный Петербург"