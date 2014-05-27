В Петербурге достроили центр хирургии для детей с врождёнными патологиями

Медицинский объект возведён по заказу Фонда капитального строительства и реконструкции в рамках Адресной инвестиционной программы города.

В Красносельском районе Санкт-Петербурга завершено строительство нового корпуса Детской городской больницы № 1. Здание предназначено для работы центра хирургии врождённых пороков развития и восстановительного лечения и уже получило разрешение на ввод в эксплуатацию, рассказал портал "Строительный Петербург".

Медицинский объект возведён по заказу Фонда капитального строительства и реконструкции в рамках Адресной инвестиционной программы города. Работы выполнила компания "Балтинвестстрой", входящая в холдинг "РСТИ".

Шестиэтажный корпус расположен на Авангардной улице и напрямую связан с действующей больницей. Для пациентов и персонала предусмотрены два крытых перехода — подземный и наземный, что позволяет перемещаться между зданиями независимо от погодных условий.

Площадь нового медицинского центра составляет почти 49 тысяч квадратных метров. Он рассчитан на 250 коек и объединяет сразу несколько профильных направлений. Здесь будут работать отделения патологии новорождённых и недоношенных детей, дородовой блок, послеродовое отделение, а также реанимация. Центр ориентирован на комплексное сопровождение пациентов — от лечения беременных с осложнениями до хирургической помощи и последующей реабилитации детей раннего возраста.

Здание оснащено современным медицинским оборудованием. В операционных применены специальные вентиляционные системы и антибактериочные материалы, что особенно важно при работе с самыми маленькими пациентами.

Ранее новый поликлинический комплекс на 420 посещений за смену ввели в Невском районе.

Фото: РСТИ