Новый поликлинический комплекс на 420 посещений за смену ввели в Невском районе

Группа ЦДС выполнила обязательства перед городом и досрочно построила современный амбулаторно-поликлинический комплекс мощностью 420 посещений в смену. Об этом сообщает портал "Строительный Петербург".

Медицинское учреждение расположено по адресу: улица Русановская, дом 30, корпус 1, в жилом комплексе "Приневский". Оно станет филиалом Городской поликлиники № 8 и будет оказывать медицинские услуги жителям района, численность которых достигает 35 тысяч человек, включая 9,6 тысячи детей.

Комплекс общей площадью 9 645 квадратных метров объединяет взрослое и детское отделения поликлиники, оснащённое отдельными кабинетами инфекционных заболеваний, отделением неотложной медицинской помощи, врачебными кабинетами, рентгенологическим и диагностическим подразделениями, дневным стационаром и административным корпусом.

Архитектура здания выполнена в гармоничном единстве с окружающей жилой застройкой, выдерживая строгую цветовую гамму, соответствующую стандартам Санкт-Петербурга. Территория вокруг клиники благоустроена, обустроена зелёная зона с элементами ландшафтного дизайна.

Строительство велось в установленные сроки и было выполнено досрочно. Контроль качества строительства осуществлялся сотрудниками отдела строительного контроля СПб ГБУ "Управление строительными проектами", подчинённого Комитету по строительству.

