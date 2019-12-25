В Центральном районе достроили детский сад на 60 мест в составе ЖК "МИРЪ"

Учреждение, занимающее два нижних этажа дома, рассчитано на три возрастные группы.

В Санкт-Петербурге завершилось строительство встроенно-пристроенного детского сада на 60 мест в жилом комплексе "МИРЪ" на Миргородской улице. Объект возвела Группа RBI, выполнив обязательства перед городом. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Учреждение, занимающее два нижних этажа дома, рассчитано на три возрастные группы. В саду предусмотрены игровые и спальные комнаты, спортивный и музыкальный залы по 75 квадратных метров, помещения для кружков, кабинеты психолога и медицинского работника, а также полностью оснащённый пищеблок. Для прогулок создан отдельный двор с игровым оборудованием и навесами.

Согласно договорённостям с городом, детский сад перейдёт в муниципальную собственность в 2026 году.

В Комитете по строительству подчёркивают, что учреждение входит в крупную программу по расширению сети дошкольных учреждений в Петербурге. В этом году уже открыто 18 детских садов, а до конца 2025 года планируется завершить всего 26 объектов.

Фото: портал "Строительный Петербург"