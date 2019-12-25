В Петербурге почти в четыре раза увеличился объем городской инвестиционной программы

Власти Петербурга сообщили о значительном росте Адресной инвестиционной программы (АИП) города. За шесть лет объем финансирования увеличился почти в четыре раза — с чуть более 60 млрд рублей в 2019 году до 230 млрд рублей в 2025-м. Об этом рассказал портал "Строительный Петербург" со ссылкой на слова губернатора Александра Беглова.

По словам главы Петербурга, город уже третий год подряд удерживает высокий уровень исполнения инвестиционной программы — около 99%. Это позволило в 2025 году завершить строительство 177 объектов инфраструктуры. В их числе — школы, детские сады, медицинские учреждения, дороги и коммунальные объекты.

Большую часть введенных объектов составила социальная инфраструктура. За прошлый год в Петербурге открыли 105 социальных учреждений. Еще 17 объектов относятся к дорожно-транспортной сфере, а 55 — к коммунальному хозяйству.

В Смольном также обратили внимание на то, как изменилось участие бизнеса в развитии городской инфраструктуры. Если пять лет назад основная часть объектов строилась за счет бюджета, то сейчас все больше социальных и инженерных проектов реализуют сами застройщики.

По данным городской администрации, в 2020 году девелоперы финансировали только 19% таких объектов, а к 2025 году их доля выросла до 55%. Остальные 45% строятся за счет бюджета Петербурга.

