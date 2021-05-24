Петербуржца с диабетом обеспечили расходниками к инсулиновой помпе после вмешательства прокуратуры
Сегодня, 9:18
Петербуржца с диабетом обеспечили расходниками к инсулиновой помпе после вмешательства прокуратуры

Прокурор вносил представление в адрес главного врача учреждения, его рассмотрели и удовлетворили.

Прокуратура Приморского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства в сфере здравоохранения, сообщили 13 апреля в надзорном ведомстве. 

Местный житель страдает сахарным диабетом. В декабре прошлого года ему оказали медицинскую помощь по имплантации инсулиновой помпы, использование которой невозможно без расходных материалов. Вопреки закону, мужчину не обеспечили льготными медицинскими изделиями. 

Прокурор вносил представление в адрес главного врача учреждения, его рассмотрели и удовлетворили. Пациент обеспечен нужными материалами к инсулиновой помпе. 

Ранее мы рассказывали о том, что петербургская прокуратура защищает права ребенка с инвалидностью. 

Фото: Piter.TV 

