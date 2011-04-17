Выдающиеся петербуржцы получили государственные награды и поощрения в Смольном

Всего вручили 64 награды.

В Смольном прошла торжественная церемония вручения государственных наград и поощрений выдающимся жителям Петербурга. Об этом рассказали в городской администрации 4 марта.

Благодарностями президента России отмечены заслуги трудовых коллективов АО "БИОКАД" и Российского государственного гидрометеорологического университета. А ордена "За заслуги в культуре и искусстве" вручены художественному руководителю музыкального театра "Санктъ-Петербургъ Опера" Юрию Александрову, артисту Александринского театра Владимиру Лисецкому и директору Центральной библиотеки имени В. В. Маяковского Зое Чаловой.

Кроме того, были вручены знаки отличия "За доблесть в спасении" медицинским сестрам клиники МЧС Ольге Артемьевой и Анне Кабашовой, а также воспитателю детского сада №77 Екатерине Безгубовой. Они уберегли от гибели полуторагодовалого ребенка, выпавшего из окна 10 этажа на Богатырском проспекте.

За заслуги в развитии науки 10 ученым присвоено звание "Заслуженный деятель науки Петербурга". Всего вручили 64 награды.

Фото: пресс-служба Смольного