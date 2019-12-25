Врач СПбГУ удостоен премии за уникальную операцию

Доктор Заварухин предложил радикальное решение — провести пациенту пересадку фрагмента пальца ноги его матери.

Заведующий травматологическим отделением № 3 Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова СПбГУ Владимир Заварухин удостоен высшей награды ассоциации травматологов-ортопедов России за уникальную операцию в номинации "Лучшая операция, обеспечившая (восстановившая) подвижность больного" .

Ежегодная премия вручается лучшим специалистам отрасли за достижения в области травматологии и ортопедии. Критерии оценки включают эффективность восстановления двигательной активности, оригинальность метода и его значимость для медицины. Операция, представленная доктором Заварухиным, удовлетворяла всем требованиям жюри, отличаясь своей инновационностью и эффективностью в особо сложной ситуации.

Эксперты отметили новаторский характер хирургического вмешательства, которое открыло перспективы развития медицинской науки. История болезни юного пациента Салима непроста. Семилетний мальчик долгое время страдал от острого лимфобластного лейкоза, перенес трансплантацию костного мозга и столкнулся с серьёзными осложнениями — реакцией "трансплантат против хозяина", приведшей к образованию глубоких рубцов на коже рук. Из-за тяжёлого состояния кисти мальчика стали неподвижными, лишив его способности совершать обычные повседневные движения.

Первоначально хирурги предприняли попытку разделить пальцы ребёнка, однако возникшие проблемы привели к развитию сепсиса и потере большого пальца руки. Традиционные способы восстановления функции конечности были невозможны ввиду особенностей здоровья пациента. Доктор Заварухин предложил радикальное решение — провести пациенту пересадку фрагмента пальца ноги его матери. Такая практика раньше не применялась ни в одном медицинском учреждении мира.

Операция длилась 5 часов и завершилась успешно. Пересаженный палец прижился, восстановил свою структуру и функциональность, позволив мальчику снова обрести полноценную активность. Этот успех свидетельствует о ведущем положении медицинского центра СПбГУ, тесно интегрированного в научную среду университета, где внедряются новейшие технологии и подходы.

Награждение состоится 12 декабря 2025 года в рамках традиционного Приоровского форума, куда соберутся эксперты травматологии и ортопедии со всей России.

Фото: пресс-служба Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова СПбГУ