Петербургские хирурги снизили риск осложнений детских переломов почти в пять раз

Новая методика Турнера ускоряет восстановление детей после переломов лучевой кости.

В НМИЦ имени Турнера сообщили о разработке нового хирургического метода для лечения переломов лучевой кости у детей. По данным центра, это одна из самых частых травм верхней конечности у несовершеннолетних.

Методика создана совместно со специалистами иркутской Ивано-Матренинской детской клинической больницы. В исследовании отмечено, что применение технологии позволило почти в пять раз уменьшить количество послеоперационных осложнений по сравнению со стандартной фиксацией кости металлической спицей.

В центре пояснили, что в традиционной технике спица вводится через область запястья. По словам врачей, это нередко вызывает воспаление тканей, смещение конструкции и необходимость повторных вмешательств. Новый способ исключает прохождение инструмента через проблемную зону, снижает риски и ускоряет процесс заживления.

По представленным данным, у детей, перенесших операцию по новой методике, срок ношения гипса был в среднем на неделю меньше. Спустя год после лечения полную подвижность руки восстановили 100 процентов пациентов. Повторных операций не потребовалось.

Фото: freepik (gpointstudio)