В Петербурге спрос на хирургов вырос на 23%

Их заработок увеличился на 9,2 тыс. рублей.

В преддверии Международного дня хирурга аналитики платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter выяснили, как изменилась потребность в этих профессионалах.

Известно, что по Северо-Западному федеральному округу (СЗФО) работодатели искали более 2 тыс. хирургов с начала года. Так, спрос на этих специалистов увеличился на 68% за год.

В Петербурге таких врачей стали искать за год на 23% чаще. А в Карелии и Псковской области зафиксировано сокращение спроса на них.

По количеству вакансий для хирургов в лидерах остается Москва – на нее приходится 17%. Следующими стали Северная столица (8%), Московская область (5%), Краснодарский край и Новосибирская область (по 4%). Замыкает пятерку Самарская, Свердловская области и Республика Татарстан (по 3%).

В регионах СЗФО средняя заработная плата хирурга составляет 83,2 тыс. рублей, что на 8,9 тыс. больше, чем в 2023 году. В Петербурге заработок увеличился на 9,2 тыс. рублей – до 91,6 тыс. рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге на 34% вырос спрос на специалистов в сфере науки и образования.

Фото: Piter.TV