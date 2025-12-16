В Петербурге удалили опухоль лёгкого с помощью VR-очков

Специалисты НИИ фтизиопульмонологии применили дополненную реальность для удаления опухоли грудной клетки.

В Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте фтизиопульмонологии Минздрава России впервые применили технологию дополненной реальности при проведении сложной торакальной операции. Специалисты удалили опухоль грудной клетки с использованием VR-очков, сообщили в пресс-службе ведомства.

Перед вмешательством хирурги создали трёхмерную модель поражённого органа, а затем наложили её непосредственно на операционное поле через очки дополненной реальности. Это позволило врачам увидеть точные границы новообразования, а также расположение сосудов и бронхов. Благодаря такой визуализации хирургическая бригада под руководством заведующего Центром торакальной хирургии НИИФ Григория Кудряшова смогла выбрать оптимальную траекторию доступа и выполнить резекцию грудной стенки пациенту с агрессивным десмоидным фиброматозом, не повредив окружающие структуры. В операции также участвовал профессор кафедры военно-морской хирургии Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова Михаил Коржук.

В Минздраве отметили, что применение VR-технологий позволяет планировать доступ к опухоли до разреза, снижает риск повреждения сосудов и дыхательных структур, а также способствует проведению более щадящих операций и ускоряет восстановление пациентов. Вмешательство проводилось с использованием отечественного программного обеспечения. В институте подчеркнули, что это лишь первый шаг к внедрению подобных методов в повседневную клиническую практику.

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Фото: Piter.tv