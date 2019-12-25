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В Петербурге на 34% вырос спрос на специалистов в сфере науки и образования
Сегодня, 9:48
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В Петербурге на 34% вырос спрос на специалистов в сфере науки и образования

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Кроме того, увеличился спрос на врачей и младший медицинский персонал.

Спрос на специалистов в области науки и образования в Санкт-Петербурге увеличился на 34%. Такие данные были представлены пресс-службой HeadHunter Северо-Запад.

За последний месяц работодатели разместили около 114 тыс. вакансий, что на 11% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Особое внимание уделяется поиску кадров в научной и образовательной сферах. За этот период было размещено более 3,2 тыс. вакансий. Среди них более 1,6 тыс. предложений предназначены для учителей различных дисциплин и репетиторов. Также наблюдается высокий спрос на воспитателей, нянь, научных специалистов, лаборантов, методистов и бизнес-тренеров.

Кроме того, увеличился спрос на врачей и младший медицинский персонал. Рынок также заинтересован в работниках в сфере торговли, общественного питания и туризма.

Ранее мы сообщили о том, что спрос на судостроителей в Петербурге возрос на треть.

Фото:  Piter.TV (создано с помощью "Шедеврум")

Теги: карьера, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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