Спрос на судостроителей в Петербурге возрос на треть

Кроме того, зарплаты в судостроении также увеличились.

Эксперты изучили рынок труда в судостроительной отрасли, рассмотрев вакансии и резюме. Они выявили любопытные факты о данной сфере. Спрос на специалистов в области судостроения возрос по всей стране.

За семь месяцев 2024 года работодатели в России опубликовали вакансии, связанные с судостроением и судоремонтом, их число превысило 16 тысяч. Это на 22% больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба hh.ru. На Северо-Западе страны за семь месяцев работодатели разместили более 5 тысяч новых вакансий. В Санкт-Петербурге в сфере судостроения публикуется каждая четвертая вакансия по стране. Второе место занимает Ленинградская область.

Кроме того, зарплаты в судостроении также увеличились. Согласно исследованиям, с прошлого года они выросли на 11,4 тысячи рублей. В Петербурге работодатели предлагают 102,7 тысячи рублей.

Ранее мы сообщили о том, что прожиточный минимум на душу населения в Петербурге повысят в 2025 году.

Фото: Piter.TV