Прожиточный минимум на душу населения в Петербурге повысят в 2025 году

Показатель на одного человека увеличится почти на три тысячи рублей и достигнет 19 329 рублей.

Губернатор Петербурга утвердил постановление, определяющее размер прожиточного минимума на 2025 год.

Согласно опубликованным данным, прожиточный минимум на одного человека увеличится почти на три тысячи рублей и достигнет 19 329 рублей. Для трудоспособного населения этот показатель составит 21 069 рублей (в настоящее время - 18 023 рубля), для пенсионеров - 16 623 рубля (сейчас - 14 220 рублей), для детей - 18 749 рублей (сейчас - 16 039 рублей).

Постановление вступит в силу с 1 января 2025 года. Контроль за выполнением данного нормативного акта возложен на вице-губернатора Наталью Чечину.

Ранее мы сообщили о том, что курортный сбор принес 342 млн рублей в бюджет Петербурга.

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