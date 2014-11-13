Курортный сбор принес 342 млн рублей в бюджет Петербурга

Введение сбора не повлияло на интерес туристов к городу.

Курортный сбор для туристов Петербурге начал действовать с 1 апреля 2024 года. Вице-губернатор Алексей Корабельников сообщил, что по состоянию на 12 августа в бюджет города поступило 342 миллиона рублей.

Введение сбора не повлияло на интерес туристов к городу – министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что за первое полугодие количество туристов увеличилось на 20% по сравнению с 2023 годом.

Курортный сбор составляет 100 рублей в сутки и должен быть оплачен каждым туристом независимо от его гражданства и цели поездки. Этот туристический налог действует в Санкт-Петербурге до конца текущего года, после чего власти решат, сохранить его или отменить.

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Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)