Первый сезон авторских экскурсий открыт в Летнем саду

Экскурсии будут проводиться научными сотрудниками и сотрудниками службы, занимающейся изучением Летнего сада.

Русский музей начал серию из десяти авторских туров по Летнему саду, разработанных ведущими специалистами музея. Туры позволят посетителям познакомиться с историей одного из главных символов Петербурга, отмечающего в 2024 году свое 320-летие, его цветочными украшениями, археологическими находками, архитектурой и живыми обитателями, а также с секретами реставрации знаменитых скульптур этого музея под открытым небом.

Заместитель генерального директора Русского музея по развитию, просветительской и образовательной деятельности Анна Цветкова отметила, что экскурсии представляют собой новую традицию, они интересны и рассчитаны на широкую аудиторию с различными интересами. Она подчеркнула, что Летний сад скрывает много интересных моментов, и музей хочет показать его с разных сторон, включая страницы, которые ранее были неизвестны. Экскурсии будут проводиться научными сотрудниками и сотрудниками службы, занимающейся изучением Летнего сада.

Главный хранитель садов Русского музея Александра Алексеева разработала тур под названием "Цветущие истории Летнего сада", где растения представлены не только как изысканные элементы декора старинного сада, но и как самостоятельные экспонаты. Посетителям покажут дуб - памятник петровского времени, а также они получат представление о том, как сад выглядел в XVIII веке.

Ранее мы сообщили о том, что более пяти млн туристов посетили Петербург с начала года.

Фото: Telegram / Государственный Русский музей (архив)