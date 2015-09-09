Более пяти млн туристов посетили Петербург с начала года

Среди достопримечательностей, привлекающих внимание гостей, можно выделить Новую Голландию, Витебский вокзал, Думскую башню, Академию Штиглица и церковь Анненкирхе.

В первые шесть месяцев 2024 года Петербург посетило около пяти млн туристов, что на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. По данным крупнейшего отечественного сервиса по продаже авиабилетов, этим летом 14% всех внутренних авиарейсов туда-обратно направлены в Северную столицу.

В связи с тем, что президент РФ объявил 2024 год Годом семьи, Петербург активно разрабатывает туристические предложения для семей, что способствовало увеличению доли семейных путешественников на 15%, составивших 53% от общего числа туристов.

Среди достопримечательностей, привлекающих внимание гостей, можно выделить Новую Голландию, Витебский вокзал, Думскую башню, Академию Штиглица и церковь Анненкирхе. Летом также наибольшей популярностью пользуются аудиопрогулки по исторической части города. Наибольшее число туристов в Петербурге составляет группа из Москвы; им принадлежит каждый пятый билет на самолет. За москвичами следуют путешественники из Казани, Екатеринбурга, Калининграда и Челябинска.

Фото: Вконтакте / Новая голландия