Врачи Елизаветинской больницы спасли конечность мужчине

Экстренная операция в Петербурге помогла избежать ампутации ноги.

В Санкт-Петербурге в отделение противошоковых мероприятий Центра критических состояний Елизаветинской больницы в тяжелом состоянии был доставлен молодой мужчина, пострадавший в результате падения с высоты. Об этом сообщили в медицинском учреждении.

Врачи диагностировали у пациента задний вывих коленного сустава с повреждением подколенной артерии. Из-за сдавления магистральных сосудов было нарушено кровоснабжение нижней конечности, пульсация на основных артериях голени отсутствовала. Травматологи экстренно стабилизировали коленный сустав с помощью аппарата внешней фиксации, что позволило сохранить необходимую подвижность конечности. После этого сосудистые хирурги провели ревизию поврежденных сосудов и выполнили срочное оперативное вмешательство.

Медики отметили, что при отсутствии своевременной высококвалифицированной помощи существовал высокий риск потери конечности. Благодаря скоординированной работе специалистов Елизаветинской больницы ногу пациента удалось сохранить. В оказании медицинской помощи участвовали заведующий хирургическим отделением для больных с сочетанной травмой, врач-травматолог-ортопед высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук Ганин В.Н., врач-травматолог-ортопед первой квалификационной категории Мошкин Д.С., а также врач-травматолог-ортопед травматологического отделения №1 Лузанов А.А.