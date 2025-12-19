Уснувшему на улице петербуржцу могут ампутировать пальцы на руках и часть стопы

Утром пострадавшего обнаружили прохожие и вызвали скорую помощь, доставившую молодого человека в приемное отделение медицинского учреждения.

В Елизаветинскую больницу Петербурга обратился 25-летний мужчина с признаками сильного обморожения рук и ног. Пациент уснул вечером на открытой местности после вечеринки с приятелями, находясь на улице без теплых рукавиц и потеряв один ботинок.

Утром пострадавшего обнаружили прохожие и вызвали скорую помощь, доставившую молодого человека в приемное отделение медицинского учреждения. Врачи диагностировали серьезные повреждения тканей, вызванные воздействием холода. Пациент стабилен, однако врачи рассматривают возможность ампутации частей пораженных конечностей, если терапия не даст нужного эффекта.

Заведующий вторым отделением травматологии и ортопедии Елизаветаевской больницы Владислав Гусев пояснил, что последствия обморожения проявляются нарушением сосудистого кровотока, длительным спазмом сосудов и омертвением мягких тканей. Последующее восстановление осложняется риском тромбообразования и инфекционных осложнений.

Медицинские специалисты настоятельно предупреждают, что употребление алкоголя усугубляет ситуацию при обморожениях, вызывая ложное ощущение теплоты и мешая объективно оценивать собственное самочувствие. Совсем недавно врачам той же клиники пришлось провести ампутацию обеих голеней другому пациенту, злоупотреблявшему алкоголем.

