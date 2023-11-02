В педиатрическом университете спасают недоношенного новорожденного с патологией почек и пороком сердца

Сейчас вес малыша составляет 1 кг 200 гр.

Медики Педиатрического университета Петербурга прилагают максимум усилий для спасения новорождённого младенца с серьезными заболеваниями почек и сердца. Недоношенный ребёнок был доставлен специальным авиарейсом из Уфы ранним утром 17 декабря после предварительной телемедицинской консультации с сотрудниками перинатального центра Республики Башкортостан. Решение перевести малыша в федеральный медицинский центр принял ректор Университета, главный неонатолог Минздрава РФ Дмитрий Иванов, сообщила пресс-служба учреждения.

Пациент пребывает в крайне тяжёлом состоянии, находясь в специальном боксе-кювезе, подключённым к аппарату искусственной вентиляции легких и прохождению процедуры диализа для поддержания функций почек. Исполняющая обязанности заведующей отделением реанимации и интенсивной терапии новорождённых клиники Екатерина Хапугина информировала, что ребенок появился на свет 4 декабря, будучи недоношенным, на 28-й неделе беременности и имея массу тела менее килограмма. Сейчас вес малыша составляет 1 кг 200 гр.

Все медицинские специалисты обеих сторон поддерживали постоянную связь с момента появления ребёнка на свет, регулярно проводя совместные телемедицинские консилиумы и координируя действия.

В федеральном центре сейчас проводятся углублённые обследования, которые помогут врачам определить оптимальный алгоритм дальнейших лечебных мероприятий. Клиника оснащена необходимым оборудованием и квалифицированным персоналом, способным проводить хирургические операции при необходимости.

В лечении ребёнка участвуют многочисленные специалисты, включая реаниматологов, неонатологов, нефрологов и кардиологов. Планируется также привлечение генетика, поскольку высока вероятность врожденной патологии.

Дмитрий Иванов подчеркнул, что университетская клиника открыта для приёма тяжелых случаев из любого уголка страны.

