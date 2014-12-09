Чилийские сливы и нектарины с карантинным заболеванием не пропустили в порту Петербурга

В Большом морском порту Петербурга в ходе фитосанитарного контроля специалисты Россельхознадзора выявили заражение опасной болезнью в пяти партиях свежих слив и одной партии нектаринов общим весом 134 тонны. Вся продукция была произведена в Чили. Об этом информирует пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Лабораторные анализы, проведенные в Северо-Западном филиале ФГБУ "ВНИИЗЖ", подтвердили наличие возбудителя — Monilinia fructicola, вызывающего бурую монилиозную гниль. В целях предотвращения распространения инфекции на территории Евразийского экономического союза ввоз фруктов был запрещен.

Бурая монилиозная гниль — это высокоинфекционное заболевание, распространенное в Европе. Оно поражает все части плодовых деревьев: от цветков и почек до побегов и плодов. Споры гриба стремительно распространяются при умеренной температуре и высокой влажности, что создает угрозу заражения целых садов от одного инфицированного плода.

Фото: Пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора