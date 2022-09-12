Россельхознадзор запретил ввоз 27 тонн семян чиа из Индии в Петербург

Сотрудники Россельхознадзора пресекли ввоз крупной партии пищевой продукции. Причиной запрета стало обнаружение опасного карантинного растения.

Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора запретило ввоз на территорию России партии семян чиа из Индии весом 27 тонн. Причиной отказа стало заражение продукции опасным карантинным сорняком — повиликой (Cuscuta sp.).

В ведомстве пояснили, что заражение было выявлено в ходе лабораторной фитосанитарной проверки. Это уже третий с начала года случай обнаружения карантинного объекта при ввозе подкарантинной продукции в контролируемую зону.

Повилика представляет серьезную угрозу для сельского хозяйства. Сорняк способен значительно снижать урожайность культур и ухудшать качество продукции. Пораженные травы при заготовке сена быстро плесневеют, а их скармливание животным может привести к заболеваниям. Кроме того, растение является переносчиком вирусных инфекций.

Выпуск зараженной партии на территорию России запрещен.

Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора