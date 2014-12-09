  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Прокуратура защитила блокадницу, которая около месяца поднималась пешком на восьмой этаж на Оптиков
Сегодня, 9:27
160
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Прокуратура защитила блокадницу, которая около месяца поднималась пешком на восьмой этаж на Оптиков

0 0

Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Прокуратура Приморского района Петербурга провела проверку по обращению жительницы блокадного Ленинграда. В январе пассажирский лифт в доме по улице Оптиков находился в простое около месяца из-за технических неисправностей. Работа подъемника периодически приостанавливалась, и 84-летняя потерпевшая поднималась пешком на восьмой этаж, сообщили в надзорном ведомстве 26 марта. 

Проверка показала, что управляющая компания не обеспечила содержание и обслуживание лифтового оборудования, а также не подтвердила профессиональную квалификацию диспетчеров. Помимо этого, выявлены факты плохого содержания общего имущества дома. В целях пресечения подобных ситуаций в будущем прокурор внес представление в адрес генерального директора УК. Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. 

Ранее мы рассказывали о том, что жителя Петербурга, который болеет туберкулезом, госпитализировали по инициативе прокуратуры. Мужчина не посещал диспансер и не проходил необходимое лечение.

Фото: Piter.TV 

Теги: прокуратура, улица оптиков
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии