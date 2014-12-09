Прокуратура защитила блокадницу, которая около месяца поднималась пешком на восьмой этаж на Оптиков

Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Прокуратура Приморского района Петербурга провела проверку по обращению жительницы блокадного Ленинграда. В январе пассажирский лифт в доме по улице Оптиков находился в простое около месяца из-за технических неисправностей. Работа подъемника периодически приостанавливалась, и 84-летняя потерпевшая поднималась пешком на восьмой этаж, сообщили в надзорном ведомстве 26 марта.

Проверка показала, что управляющая компания не обеспечила содержание и обслуживание лифтового оборудования, а также не подтвердила профессиональную квалификацию диспетчеров. Помимо этого, выявлены факты плохого содержания общего имущества дома. В целях пресечения подобных ситуаций в будущем прокурор внес представление в адрес генерального директора УК. Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

