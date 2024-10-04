Жителя Петербурга, который болеет туберкулезом, госпитализировали по инициативе прокуратуры

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга провела проверку соблюдения законодательства о здравоохранении. Было установлено, что мужчина, страдающий заразной формой туберкулеза, не посещал диспансер и не проходил необходимое лечение.

По данным надзорного ведомства, прокуратура направила в суд административное исковое заявление о принудительной госпитализации местного жителя в медицинское противотуберкулезное учреждение. Требования удовлетворены, пациент лечится.

Ранее на Piter.TV: заболеваемость туберкулезом продолжает устойчиво снижаться в Петербурге. В прошлом году заболевание впервые диагностировали у 879 человек, что меньше, чем в 2024-м. Ключевую роль в профилактике играет не только медицинское сопровождение, но и ответственное отношение к своему здоровью.

Фото: Piter.TV