Заболеваемость туберкулезом продолжает устойчиво снижаться в Петербурге

В Петербурге наблюдается устойчивое снижение заболеваемости туберкулезом с 2012 года. По данным Комитета по здравоохранению, в 2022 году этот показатель составлял 19,4 случая на 100 тысяч населения, в 2023 году — 17,7, в 2024 году — 16,3, а в 2025 году он снизился до 15,6.

В прошлом году туберкулез был впервые диагностирован у 879 человек, что меньше, чем в 2024 году (912 случаев). При этом доля жителей Санкт-Петербурга среди впервые выявленных больных составляет 68%.

Ключевую роль в профилактике туберкулеза играет не только медицинское сопровождение, но и ответственное отношение к своему здоровью. Для взрослых важны регулярные флюорографические обследования, а для детей — вакцинация БЦЖ в роддоме, ревакцинация в 6–7 лет и ежегодная иммунодиагностика (пробы Манту и Диаскинтест) до 18 лет.

Медики напоминают, что туберкулез излечим при своевременном выявлении и правильном лечении. Регулярные профилактические обследования позволяют обнаружить заболевание на ранней стадии и предотвратить тяжелые последствия.

Ранее мы сообщили о том, что

