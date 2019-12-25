В Петербурге стартовала Неделя профилактики инфекционных заболеваний: горожане смогут бесплатно обследоваться

В Петербурге 23 марта началась Неделя профилактики инфекционных заболеваний, которая приурочена ко Всемирному дню борьбы против туберкулеза. Горожане смогут пройти бесплатное обследование на мобильном флюорографе, сообщили в Смольном.

Флюорограф заработает с 11:00 до 14:00 по следующим адресам: 24 марта – Малая Садовая улица, 1/25, 25 марта – станция "Озерки", 26 марта – станция "Комендантский проспект", 27 марта – станция "Проспект Большевиков", 28 марта – станция "Политехническая", 1 апреля – Пражская улица, 46, 3 апреля – улица Партизана Германа, 2. Кроме того, 24 марта с 09:00 до 16:00 будут работать диспансерные отделения на Бестужевской улице, 48к1, Оборонной улице, 35, и на Мытнинской улице, 14.

По словам губернатора Александра Беглова, Северная столица достигла исторического минимума заболеваемости туберкулезом. В 2022 году она составила 19,4 случаев на 100 тыс. населения, в 2023-м – 17,7, в 2024 году – 16,3, в 2025-м – 15,6. В прошлом году туберкулез впервые выявили у 879 человек.

