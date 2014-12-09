В Госдуме призвали поднять стипендии до прожиточного минимума

Дмитрий Гусев считает, что текущие выплаты не выполняют функции, которые в них заложены государством.

Размер студенческих стипендий должен быть увеличен до прожиточного минимума. Соответствующее заявление журналистам новостного агентства "ТАСС" сделал первый заместитель председателя профильного комитета Государственной думы России по контролю Дмитрий Гусев. Парламентарий из нижней палаты заметил, что политики намерены добиваться повышения стипендий до адекватного уровня, для чего разрабатываются и вносятся на рассмотрение законодателей новые предложения. Эксперт пояснил, что у молодых людей должна быть возможность для того, чтобы учиться, а не просто выживать.

Сегодня минимальная государственная академическая стипендия составляет чуть более 2 тыс. рублей в месяц, тогда как прожиточный минимум превышает 17 тыс. рублей. Разрыв почти в 10 раз. Дмитрий Гусев, депутат ГД РФ

По мнению политика, сейчас из-за низкого уровня выплат более половины студентов вынуждены совмещать обучение с работой. Иногда речь идет о специальности, которая никак не связана с выбранной в вузе профессией. В результате это негативно сказывается на качестве образования. Дмитрий Гусев добавил, что согласно законодательству, стипендия выполняет две задачи: поддерживает и стимулирует к обучению.

