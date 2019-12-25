Специалисты НМИЦ им. Вредена установили пациенту уникальный протез методом остеоинтеграции

Технологию разработали вместе с медицинскими инженерами и создали индивидуально подобранный имплантат, позволяющий осуществить подобную операцию впервые в истории отечественной медицины.

В петербургском НМИЦ травматологии и ортопедии им. Р. Р. Вредена Минздрава России впервые в стране применён новый способ установки экзопротеза с использованием технологии остеоинтеграции. Пациенту установлен уникальный протез, который со временем врастёт в костную ткань организма. Об этом информирует пресс-служба ФГБУ "НМИЦ ТО им. Р. Р. Вредена" Минздрава России.

Остеоинтеграция означает внедрение имплантируемого устройства непосредственно внутрь кости пациента. Благодаря этому процессу образуется крепкое и надёжное сочленение титанового компонента и живой ткани. Специалисты НМИЦ разработали технологию вместе с медицинскими инженерами и создали индивидуально подобранный имплантат, позволяющий осуществить подобную операцию впервые в истории отечественной медицины, поясняет травматолог-ортопед НМИЦ ТО им. Р. Р. Вредена Минздрава России, кандидат медицинских наук Александр Авдеев.

Новый подход устраняет необходимость массивных ортопедических конструкций-гильз, сдавливающих конечность пациента. Метод остеоинтеграции особенно эффективен для пациентов с проблемной кожей, рубцами, изменением объёма мягких тканей либо повышенной чувствительностью кожных покровов. Этот вариант позволяет отказаться от традиционных протезов, которые вызывают дискомфорт, раздражают кожу или плохо закрепляются.

Протез с применением метода остеоинтеграции состоит из трех ключевых компонентов:

Имплантат: Это специально разработанный титановый элемент, предназначенный для индивидуального вживления в костную ткань пациента. После операции имплантат прочно интегрируется с костью.

Абатмент: Специальный переходник, соединяющий внутренний имплантат с внешним модулем протеза. Через кожный покров этот компонент обеспечивает надежную фиксацию конструкции.

Экзопротез: Внешняя функциональная конструкция, фиксируемая на абатменте и выполняющая роль утраченной конечности.

Первопроходцем в применении подобного протеза в России стал мужчина с искривленной культёй ноги. Из-за последствий перенесённых ожогов и образовавшихся рубцов он не имел возможности пользоваться стандартными моделями протезов.

