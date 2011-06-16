Почётных доноров Петербурга наградили в стенах Мариинского дворца

Более 40 доноров крови получили знаки отличия в центре Петербурга

В Мариинском дворце состоялась церемония награждения жителей Санкт-Петербурга, удостоенных званий "Почётный донор России", "Почётный донор Петербурга" и знаков "За регулярное донорство".

В Мариинском дворце прошла торжественная церемония вручения наград участникам донорского движения. Знаки отличия получили более 40 жителей Северной столицы, регулярно сдающие кровь и тем самым участвующие в спасении жизней горожан.

Награжденным были вручены звания "Почётный донор России", "Почётный донор Петербурга", а также знаки "За регулярное донорство". Эти награды присваиваются за систематическое и безвозмездное участие в донорских программах.

Статус "Почётный донор России" присваивается гражданам, совершившим не менее 40 безвозмездных донаций крови. Звание "Почётный донор Петербурга" получают доноры, сдавшие кровь не менее 20 раз.

По официальным данным, в настоящее время в Санкт-Петербурге насчитывается более 15 тысяч почётных доноров России и свыше 5 тысяч почётных доноров города.

Фото: ЗАКС