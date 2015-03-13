Петербург принял 1,4 млн деловых туристов

Деловой туризм Петербурга демонстрирует рост на 12 процентов и рекордные траты.

Санкт-Петербург в 2025 году показал значительный рост делового туризма. По данным Конгрессно-выставочного бюро города, количество деловых туристов увеличилось на 12% по сравнению с 2024 годом и достигло примерно 1,4 миллиона человек.

Генеральный директор бюро Сергей Азаренков на международном туристском форуме "Travel Hub. Приезжай. Зима" отметил, что экономический эффект от визитов деловых туристов составил более 111 миллиардов рублей, что на 29 миллиардов рублей выше показателей прошлого года.

Согласно представленным данным, средний чек для делового туриста из регионов России вырос примерно на треть и составил около 72 тысяч рублей за поездку. Эксперты связывают рост потока с расширением деловой инфраструктуры города и увеличением числа конференций и выставок международного уровня.

Форум "Travel Hub. Приезжай. Зима", на котором озвучены эти данные, проходит в Петербурге с 11 по 13 декабря и является площадкой для обсуждения тенденций и перспектив развития туристического бизнеса в Северной столице.

Ранее мы сообщили о том, что в новой лаборатории микроэлектроники в Пулково за год отремонтировали 600 единиц техники.

Фото: Piter.TV